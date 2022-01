Traffico Roma del 28-01-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Raimondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Bufalotta e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina restano problemi per un incidente sulla via del mare in coda dal raccordo anulare a via di Malafede in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII Salaria in direzione di San Giovanni in centro in corso una manifestazione con corteo che da piazza dell’esquilino si sta muovendo verso Largo Corrado Ricci dopo aver percorso via Cavour inevitabili sto per la circolazione al passaggio del corteo e deviazioni per le linee del trasporto pubblico e domenica 30 gennaio torna la domenica ecologica blocco della circolazione di tutti i veicoli con alcune ...