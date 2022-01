Tra astenuti e schede bianche Mattarella fa il pieno di voti: 166 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cercasi soluzione condivisa per la presidenza della Repubblica. La quarta votazione si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto, sebbene il quorum richiesto sia da ieri diminuito a 505 voti. ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cercasi soluzione condivisa per la presidenza della Repubblica. La quarta votazione si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto, sebbene il quorum richiesto sia da ieri diminuito a 505. ...

Advertising

sottonaswork : Settecento tra astenuti e schede bianche dopo tre giorni di conclave, okay - nomoreaudrey : Ma vi rendete conto che questi sono da tre giorni a giocare tra schede nulle bianche nomi del cazzo e astenuti? Io… - infoitinterno : Quarto scrutinio per il Presidente della Repubblica: i nomi più votati tra astenuti e schede bianche - AaronHLandau : RT @ilgiornale: Mattarella spicca tra le preferenze e incassa 166 voti. Ma si contano 441 astenuti. Ore febbrili per cercare una convergenz… - ilgiornale : Mattarella spicca tra le preferenze e incassa 166 voti. Ma si contano 441 astenuti. Ore febbrili per cercare una co… -