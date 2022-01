SNAI – Sanremo 2022: Mahmood sfida Elisa Emma terza scelta, giù la vecchia guardia (Di venerdì 28 gennaio 2022) ( Milano, 28 gennaio 2022 ) - Il vincitore del Festival 2019, stavolta in coppia con Blanco, parte favorito, a 4,50. Con lui la cantautrice triestina, che si ripresenta a 21 anni dal trionfo di “Luce”. Ad alta quota Gianni Morandi, a 28, chiude Iva Zanicchi a 75. Milano, 28 gennaio 2022 – A Sanremo c'è aria di grandi bis. Così la vedono i betting analyst di SNAI, che indicano come favoriti del Festival 2022 Mahmood ed Elisa. Il primo torna dopo l'inatteso successo di “Soldi” (2019) e presenta, in coppia con Blanco, il brano “Brividi”; la seconda, con “O forse sei tu”, spera di ripetere il grande successo di “Luce (tramonti a nord-est)” nel 2001, ultima sua partecipazione. Entrambi sono dati vincenti a 4,50. In cima alle preferenze dei trader, a 8,00, c'è anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) ( Milano, 28 gennaio) - Il vincitore del Festival 2019, stavolta in coppia con Blanco, parte favorito, a 4,50. Con lui la cantautrice triestina, che si ripresenta a 21 anni dal trionfo di “Luce”. Ad alta quota Gianni Morandi, a 28, chiude Iva Zanicchi a 75. Milano, 28 gennaio– Ac'è aria di grandi bis. Così la vedono i betting analyst di, che indicano come favoriti del Festivaled. Il primo torna dopo l'inatteso successo di “Soldi” (2019) e presenta, in coppia con Blanco, il brano “Brividi”; la seconda, con “O forse sei tu”, spera di ripetere il grande successo di “Luce (tramonti a nord-est)” nel 2001, ultima sua partecipazione. Entrambi sono dati vincenti a 4,50. In cima alle preferenze dei trader, a 8,00, c'è anche ...

Advertising

enroboh : @gabrielevalmont @mixborghi In ogni caso, lo studio degli analisti altro non pare essere che la lettura delle quote… - SN4IFUN : ????? Non era un mercoledì di coppa, e nemmeno un giovedì di #EuropaLeague. Anche perché nel 2003 la #Juventus gioca… - SN4IFUN : ?? Non sarebbe #Festival senza un ospite sportivo che si rispetti. Nella sua lunga storia, la kermesse di #Sanremo… -