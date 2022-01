Sanremo 2022: Beppe Vessicchio positivo al Covid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Beppe Vessicchio Nuovo caso di positività al Festival di Sanremo. Stavolta ad avere contratto il Covid è Beppe Vessicchio, che martedì è atteso all’Ariston per dirigere l’orchestra per il brano Tantissimo de Le Vibrazioni. “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival“ ha comunicato Vessicchio all’Adnkronos, specificando di essere risultato positivo già da diversi giorni, pur non avendo grandi sintomi: “Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022)Nuovo caso di positività al Festival di. Stavolta ad avere contratto il, che martedì è atteso all’Ariston per dirigere l’orchestra per il brano Tantissimo de Le Vibrazioni. “Sono a casa. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per il Festival“ ha comunicatoall’Adnkronos, specificando di essere risultatogià da diversi giorni, pur non avendo grandi sintomi: “Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora ...

