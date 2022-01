Quirinale | il centrodestra punta su Casellati Letta | Conte | Speranza | grave errore | ci asteniamo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Notte di telefonate, accelerazioni e frenate. Ilsceglie la presidente del Senato, il centrosinistra ribadisce un netto no.: forse ho sbagliato a fidarmi. Renzi non esclude un Mattarella bis

Advertising

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : Se il centrodestra forza su un nome domani, il rischio Bersani 2013 è alto #Quirinale - riccardo1449 : - leggoit : #quirinale, ora la favorita è la Casellati: centrodestra unito, no di Pd-M5S-Leu. Renzi propone Mattarella bis -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Il Sole 24 ORE

Leggi anche2022, quinta votazione:sceglie Casellati - Diretta2022, elezioni presidente Repubblica: news diretta 28 gennaio2022, Letta: "Siamo stati ...Ma prima illo deve dimostrare. Se avessimo fatto quello che Fratelli d'Italia chiedeva tre giorni fa, probabilmente il quadro sarebbe diverso'.Era stata tenuta fuori dalla terna iniziale proprio per non bruciarla. E ora rispunta fuori, quello di Elisabetta Casellati è il nome scelto dal centrodestra alla quinta chiama per l’elezione del Pres ...Da oggi, venerdì 21 gennaio, ci sarà la doppia votazione alla Camera per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’eventuale secondo scrutinio, quindi, si svolgerà alle 17, se lo spoglio terminerà ...