Quirinale 2022 | fonti Pd | “Spinta trasversale Parlamento per Mattarella”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Per noi rimane fondamentale preservare l’unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto dellache da due giorni e in modoinviene a favore della riconferma del Presidente”. Lo sottolineanodel Nazareno dopo la sesta votazione per il presidente della Repubblica, con 336 voti per Sergio. “Sono finalmente in corso, dopo il fallimento del muro contro muro voluto dal centro destra, confronti e discussioni su alcune possibili soluzioni. Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore. Ma ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare con improvvide fughe in avanti ogni possibilità di intesa”, proseguono le ...

"Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini, Belloni, Cartabia e Amato", nell'incontro tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si è discusso "di tutti i nomi" sul tavolo. "Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni e Cartabia" ..."Indipendentemente dal nome, in una democrazia delil capo dei Servizi segreti non diventa ... Ma dai Servizi Segreti non si va al: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale".Roma, 28 gen. (askanews) - Sergio Mattarella supera ampiamente i 300 voti alla sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, una nuova fumata nera. Nonostante l'indicazione di ..."Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione" per il Quirinale "si conferma come partito granitico e leale. (Adnkronos) A sottolinearlo è Giorgia Meloni, leader e presidente di Fratelli d’Italia, ...