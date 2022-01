Quirinale 2022 | appello Berlusconi a schieramenti | “Sostegno a Casellati”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Garantisco io sull’assoluta adeguatezza” di Elisabettaper il suo ”nuovo ruolo super partes”. Lo scrive su Facebook Silvio. Il centrodestra voterà la presidente del Senato per il, secondo quanto stabilito durante il vertice. “Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli, per chiedere loro di sostenere la”, aggiunge il Cavaliere, che avverte: “Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mioe mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - fpmeuron : - telodogratis : Quirinale: la diretta del voto -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Leggi anche, quinta votazione: centrodestra sceglie Casellati - Diretta, elezioni presidente Repubblica: news diretta 28 gennaio, Letta: "Siamo stati ...Ascolti del 27 gennaio. In prima serata su Rai1 Doc Nelle tue Mani 2, in leggero calo rispetto a una settimana fa, ha ... Tg1 Verso il1.600.000 (11,7%), Tg3 Speciale 723.000 (6%), TgLa7 ...In Italia, inoltre, si aggiungono le incertezze sul Quirinale, mentre ci si avvia al quinto scrutinio senza che ci sia ancora un nome condiviso per la presidenza della Repubblica. Così Milano cede lo ...Ci sarebbe l’ipotesi sempre più ventilata, anche se irrealizzabile per volontà del diretto interessato, di un Mattarella bis dietro ai 166 voti per il Quirinale durante la quarta chiama e “lui è il ...