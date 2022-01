Pixel 3 arriva al capolinea: Google interrompe gli aggiornamenti di sicurezza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna l’annosa questione della durata degli aggiornamenti per gli smartphone. Google Pixel 3, uscito nel 2018, non avrà più supporto: un device ancora valido quindi non sarà più aggiornato e sarà esposto a rischi di sicurezza. Grande malcontento tra gli utenti per le scelte di Google sulla durata del supporto – ComputerMagazine.itUna delle principali problematiche nel mondo degli iPhone è la durata del supporto da parte della casa madre; difatti, al di là delle caratteristiche del prodotto, è molto importante poter contare su una continuità degli aggiornamenti che garantiscano prestazioni e rendano possibile un utilizzo sicuro. Questo problema riguarda al momento i possessori di un Google Pixel 3; infatti la società ha fatto sapere ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna l’annosa questione della durata degliper gli smartphone.3, uscito nel 2018, non avrà più supporto: un device ancora valido quindi non sarà più aggiornato e sarà esposto a rischi di. Grande malcontento tra gli utenti per le scelte disulla durata del supporto – ComputerMagazine.itUna delle principali problematiche nel mondo degli iPhone è la durata del supporto da parte della casa madre; difatti, al di là delle caratteristiche del prodotto, è molto importante poter contare su una continuità degliche garantiscano prestazioni e rendano possibile un utilizzo sicuro. Questo problema riguarda al momento i possessori di un3; infatti la società ha fatto sapere ...

HDblog : RT @HDblog: Il Pixel si paralizza? In arrivo un aggiornamento che risolve il bug - pixel_di : RT @INGFiore2: Nel 2011, intervistata da Lilli Gruber su @La7tv a #ottoemezzo sul caso Ruby, Elisabetta #Casellati affermò che il president… - Asgard_Hydra : Il Pixel si paralizza? In arrivo un aggiornamento che risolve il bug - - HDblog : Il Pixel si paralizza? In arrivo un aggiornamento che risolve il bug - infoitscienza : Il Pixel Watch di Google arriva il 26 maggio? -