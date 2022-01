Pakistan: una 14enne si spara accidentalmente e muore mentre gira un video su TikTok (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella città di Hyderabad una ragazza di 14 anni ha perso la vita mentre stava girando un video su TikTok puntandosi addosso una pistola. Il colpo sarebbe partito per sbaglio e le avrebbe attraversato lo stomaco, secondo quanto riportato dai medici. Non si tratta di un caso isolato però, in Pakistan nel 2021 almeno quattro ragazzi sono morti mentre giravano video per la piattaforma social. Tragedia in Pakistan, morta per girare un video su TikTok La disgrazia si è consumata nella provincia del Sindh in Pakistan, dove una ragazza di appena 14 anni intenzionata semplicemente a postare un video pericoloso sui social, ha perso la vita.La popolare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella città di Hyderabad una ragazza di 14 anni ha perso la vitastavando unsupuntandosi addosso una pistola. Il colpo sarebbe partito per sbaglio e le avrebbe attraversato lo stomaco, secondo quanto riportato dai medici. Non si tratta di un caso isolato però, innel 2021 almeno quattro ragazzi sono mortivanoper la piattaforma social. Tragedia in, morta perre unsuLa disgrazia si è consumata nella provincia del Sindh in, dove una ragazza di appena 14 anni intenzionata semplicemente a postare unpericoloso sui social, ha perso la vita.La popolare ...

