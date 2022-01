"Non tutte le donne sono uguali", vergogna di Laura Boldrini: l'insulto a Elisabetta Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laura Boldrini perde il controllo. Davanti alla candidatura di Elisabetta Casellati dimentica tutto: femminismo, politicamente corretto, buonismo. Da sempre schierata dalla parte delle donne la ex presidente della Camera si lascia sfuggire un commento a dir poco "infelice". "Non tutte le donne sono uguali" e la Casellati "è di parte, è stata anche l'avvocata di Silvio Berlusconi". Quindi, prosegue la Boldrini, "trovo assurdo che Matteo Salvini si ostini a fare il nome della presidente Casellati pur sapendo di non avere i numeri, tra l'altro esponendola anche perché non è proprio la cosa migliore trattandosi della seconda carica dello Stato". E ancora, attacca: "È una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)perde il controllo. Davanti alla candidatura didimentica tutto: femminismo, politicamente corretto, buonismo. Da sempre schierata dalla parte dellela ex presidente della Camera si lascia sfuggire un commento a dir poco "infelice". "Nonle" e la"è di parte, è stata anche l'avvocata di Silvio Berlusconi". Quindi, prosegue la, "trovo assurdo che Matteo Salvini si ostini a fare il nome della presidentepur sapendo di non avere i numeri, tra l'altro esponendola anche perché non è proprio la cosa migliore trattandosi della seconda carica dello Stato". E ancora, attacca: "È una ...

