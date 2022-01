“Non ti avvicinare a lei”. Uomini e Donne, panico in studio: rissa sfiorata tra i due protagonisti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uomini e Donne nel caos. Solo ieri era uscita la notizia di pesanti rivelazioni sulla corteggiatrice Eleonora D. Era stata Maria De Filippi a dirlo. Nel dettaglio alcune amiche avevano informato la relazione di come la ragazza avesse una serie di frequentazioni fuori dal dating. Niente di più falso ha spiegato lei, anche se il dubbio resta. E ora sono in tanti a parlare e fare ipotesi su quanto sia opportuna la sua permanenza in studio. Intanto un altro caso è scoppiato. A Uomini e Donne Armando Incarnato è ai ferri cortissimi con Matteo Ranieri. Secondo gli aggiornamenti svelati dal profilo Instagram UominieDonneclassicoeover, i due si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che Armando ha cercato con Denise Giulia Mingiano. Un atteggiamento che avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)nel caos. Solo ieri era uscita la notizia di pesanti rivelazioni sulla corteggiatrice Eleonora D. Era stata Maria De Filippi a dirlo. Nel dettaglio alcune amiche avevano informato la relazione di come la ragazza avesse una serie di frequentazioni fuori dal dating. Niente di più falso ha spiegato lei, anche se il dubbio resta. E ora sono in tanti a parlare e fare ipotesi su quanto sia opportuna la sua permanenza in. Intanto un altro caso è scoppiato. AArmando Incarnato è ai ferri cortissimi con Matteo Ranieri. Secondo gli aggiornamenti svelati dal profilo Instagramclassicoeover, i due si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che Armando ha cercato con Denise Giulia Mingiano. Un atteggiamento che avrebbe ...

