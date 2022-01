“Non sono in un lager”: gaffe indecente per Miriana Trevisan, richiesta di espulsione immediata [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) gaffe inaccettabile da parte della gieffina Miriana Trevisan che ha scatenato il caos fuori dalla casa del Grande Fratello Vip La showgirl Miriana Trevisan (screenshot Twitter)La casa più spiata d’Italia è ormai nel mirino di tutti i telespettatori che analizzano le conversazioni di tutti i concorrenti. In queste ore ad essere finita nell’occhio del ciclone è stata la gieffina Miriana Trevisan. La showgirl ha pronunciato una frase che ha generato il caos soprattutto sui social: parole molto forti anche perché pronunciate in una giornata molto importante. Adesso la Trevisan rischia però di pagare delle conseguenze gravissime in quanto il pubblico ha richiesto anche la sua immediata espulsione dal ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022)inaccettabile da parte della gieffinache ha scatenato il caos fuori dalla casa del Grande Fratello Vip La showgirl(screenshot Twitter)La casa più spiata d’Italia è ormai nel mirino di tutti i telespettatori che analizzano le conversazioni di tutti i concorrenti. In queste ore ad essere finita nell’occhio del ciclone è stata la gieffina. La showgirl ha pronunciato una frase che ha generato il caos soprattutto sui social: parole molto forti anche perché pronunciate in una giornata molto importante. Adesso larischia però di pagare delle conseguenze gravissime in quanto il pubblico ha richiesto anche la suadal ...

Inter : ?? | INTERVISTA 'Sono contento e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di iniziare' ??? Le prime parole di Gosen… - Pontifex_it : Tutti i nostri dolori per Dio sono sacri. Davanti a Dio non siamo degli sconosciuti, o dei numeri. Siamo volti e cu… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - AnnaRagusa1 : @mgmaglie Io non voglio Draghi!!! Ma come è possibile che ci sono le file di persone fuori le procure per denunciar… - Mb_yk01_92_850_ : RT @Mb_yk01_92_850_: 'Odio i capi, odio le dittature... Durante la guerra rischiai guai seri perché in teatro feci una feroce parodia di #h… -