(Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente passaggiodel servizio idrico almeno. Il Comune di, infatti, resterà indipendente dalla municipalizzata almenoal 30in attesa del completamento dell’adesione alla compagine societaria in Amap. La giunta Municipale, presieduta dal sindaco di, Alberto Arcidiacono, ha approvato una deliberazione che autorizza la prosecuzionelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Monreale non molla l'acqua all'Amap fino al 30 giugno 2022 - - GianniBiNa : - RosarioMadejr : @andreapurgatori @CorradoGuzzanti È lo stesso microbio che ho incontrato a #monreale città nella quale risiedo e ne… - qq2f3unr9 : RT @CasaLettori: Non puoi vederle, ma sono lì. Le cose invisibili sono ancora lì. Misuzo Kaneko #CartolinePoetiche a #CasaLettori ?? Mon… - stellina9595 : @millenoveotto2 @la_bongia @alessand_mella La cattedrale, il duomo di Monreale, passeggiata a Mondello, teatro Mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale non

MonrealeSi

... il Senato, Palazzo dei Normanni, Palazzo delle Aquile e il Palazzo Arcivescovile di. Fra ... Corrotti mai", "Insegnami ad amarmi", "li tradite sono innocenti " Anche i giovani sanno sognare"...... passando per l'Enosteria Sicula, la pizzeria Rifugio Normanno di, Menefod di Termini ... Ma quello che ci preoccupa maggiormente è chedovrebbe essere temporaneo. Le indicazioni a riguardo ...Una di quelle dove la festa si chiama preghiera e non servono personalità e parate basta solo il ... presidenza del Parlamento della legalità internazionale ecco arrivare da Monreale in Costa d’Avorio ...Un incidente stradale si è verificato ieri a Villacidro. Coinvolti un imprenditore cinese di 44 anni residente a Oristano alla guida di una Renault Scenic e una 61enne impiegata di Villacidro alla gui ...