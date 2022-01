Mattarella | l' intercettazione imbarazzante del fratello La pensione del fratello Antonino accreditata a Malta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Proprio mentre sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, spunta un'inchiesta fin qui tenuta segreta che riguarda ilmaggiore di SergioSegui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella intercettazione

... finiti all'interno degli atti processuali per i delitti, Reina e La Torre, egli ... Al che il pm Gozzo ha ricordato l', agli atti, del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2016. "Ci ......al pm Mario Palazzi di far eseguire un controllo e quest'ultimo confermò che le"... il consigliere giuridico del capo dello Stato Sergio. La ricostruzione di Pignatone non ...Durante l'indagine sull'ex direttore della sede Inps di Bergamo è spuntato fuori quel nome scomodo. La vicenda della pensione accreditata a Malta ...Pezzi da novanta della magistratura che si contraddicono l'uno con l'altro, e l'unica certezza è che qualcuno mente sotto giuramento. E sullo sfondo l'attività della sezione disciplinare del Consiglio ...