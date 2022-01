LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo domina e conquista il 2° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.13 Dominio assoluto di Rafael Nadal nel secondo set che conquista per 6 giochi a 2 forte dei due break ottenuti nel primo e terzo gioco grazie a un mix di profondità e letture delle traiettorie al servizio. 42 minuti di tennis caratterizzato da diversi errori di Berrettini, apparso impacciato anche in virtù del gioco dell’iberico. FINE SECONDO SET 2-6 SECONDO SET Nadal!!!! Serve un miracolo all’azzurro. 40-30 SET POINT Nadal! Berrettini attacca in maniera profonda ma il back di 30-30 ECCO IL PUNTO DI ROVESCIO DI Berrettini! L’azzurro prova a caricarsi su questo diagonale. 30-15 Primo ace dello spagnolo. 15-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 0-15 Servizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.13 Dominio assoluto di Rafaelnel secondo set cheper 6 giochi a 2 forte dei due break ottenuti nel primo e terzo gioco grazie a un mix di profondità e letture delle traiettorie al servizio. 42 minuti di tennis caratterizzato da diversi errori di, apparso impacciato anche in virtù del gioco dell’iberico. FINE SECONDO SET 2-6 SECONDO SET!!!! Serve un miracolo all’azzurro. 40-30 SET POINTattacca in maniera profonda ma il back di 30-30 ECCO IL PUNTO DI ROVESCIO DI! L’azzurro prova a caricarsi su questo diagonale. 30-15 Primo ace dello. 15-15 Servizio e diritto dello. 0-15 Servizio ...

