LIVE Berrettini-Nadal 3-6 0-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: secondo break dello spagnolo nel 2° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Berrettini muove sapientemente l’avversario con il diritto: lungo ili recupero dell’iberico. 0-15 DUE BORDATE DIAGONALI DI Nadal! Rovescio pazzesco a 164 km/h per il 20 campione Slam. 0-4 SCAMBIO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI!!!! 19 colpi ricchi di accelerazioni da entrambe le parti con una difesa importante di Berrettini con il back di rovescio: proprio questo colpo lungolinea poi, permette a Nadal di confermare il break. Forma fisica scintillante sin qui per l’iberico. 40-30 Prima centrale dello spagnolo. 30-30 Sul nastro il back di rovescio di Berrettini che sta migliorando dal lato del diritto ma non è dinamico in difesa: disperato l’azzurro che cerca ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15muove sapientemente l’avversario con il diritto: lungo ili recupero dell’iberico. 0-15 DUE BORDATE DIAGONALI DI! Rovescio pazzesco a 164 km/h per il 20 campione Slam. 0-4 SCAMBIO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI!!!! 19 colpi ricchi di accelerazioni da entrambe le parti con una difesa importante dicon il back di rovescio: proprio questo colpo lungolinea poi, permette adi confermare il. Forma fisica scintillante sin qui per l’iberico. 40-30 Prima centrale. 30-30 Sul nastro il back di rovescio diche sta migliorando dal lato del diritto ma non è dinamico in difesa: disperato l’azzurro che cerca ...

Advertising

SkySport : ?? Berrettini ?? Nadal ???? LA PRIMA DI UN ITALIANO IN SEMI AGLI AUS OPEN ?? Da non perdere ? Sul nostro sito liveblog c… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Nadal Australian Open 2022 in DIRETTA: Mladenovic-Dodig avanti nella finale di doppio misto! Alle 4… - MarcoBeltrami79 : Qualche timido segnale di ripresa alla lunga per Matteo, contro un Nadal molto a suo agio. Ripartiamo da qui.… - News24_it : LIVE Australian Open, Berrettini-Nadal per un posto in finale - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Nadal 3-5 semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Nadal #semifinale -