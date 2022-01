L’asse tra Matteo e Giuseppe e la corsa all’annuncio di Grillo (Di sabato 29 gennaio 2022) «Ho l’impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di tutto il parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il Movimento 5 Stelle lo ha sempre detto», dice Giuseppe Conte a fine giornata. Il leader del M5S parla dopo le esternazioni di Salvini e allude alla candidatura di Elisabetta Belloni. Il primo tuttavia ad annunciare il nome di Belloni al paese è Beppe Grillo su Facebook: «Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo. #ElisabettaBelloni», scrive il Garante. Basta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 29 gennaio 2022) «Ho l’impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di tutto il parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il Movimento 5 Stelle lo ha sempre detto», diceConte a fine giornata. Il leader del M5S parla dopo le esternazioni di Salvini e allude alla candidatura di Elisabetta Belloni. Il primo tuttavia ad annunciare il nome di Belloni al paese è Beppesu Facebook: «Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo. #ElisabettaBelloni», scrive il Garante. Basta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

infoitinterno : Quirinale, l'asse tra 'nemici': intesa Salvini-Conte dietro alla donna al Colle. Come ci si arriva, cosa rischiano… - numerodiec1 : @DDetusc Ahahahahahahah sta sbiellando malissimo, che l’asse “nascosto” tra i due Matteo sia giá ai titoli di coda?… - domeniconaso : A parte la stima per Belloni, posso dire che l’asse ritrovato tra Conte e Salvini è una roba terribile, soprattutto… - AMarco1987 : Intervista ad Andrea Marcucci: “Non capisco Conte, bene l’asse tra Letta e Renzi” - materiashub : 'STEM Study, visit to Italy'. Evento di inaugurazione oggi presso #SPICI per il professor Luigi #Nicolais, che ha p… -