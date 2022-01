Dott. Francesco Raffelini: con la protesi inversa alla spalla gli anziani possono tornare rapidamente alla normalità (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Firenze 28/01/2022) - Nei casi di fratture complesse, e sopra i 70 anni, l'innesto di una protesi inversa consente di eliminare subito il dolore del trauma e di riavere in tempi brevi la possibilità di riprendere le attività quotidiane Firenze 28/01/2022, Che sia per causa dell'osteoporosi o come conseguenza di una caduta, la frattura dell'epifisi prossimale dell'omero è molto frequente tra le persone più anziane; addirittura tra chi ha più di 65 anni è al terzo posto come frequenza (dopo le fratture dell'anca e le fratture del polso). Le fratture della spalla possono essere molto dolorose e possono rendere difficile anche spostare semplicemente il braccio. Nei casi più gravi è necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico e, soprattutto nei pazienti anziani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Firenze 28/01/2022) - Nei casi di fratture complesse, e sopra i 70 anni, l'innesto di unaconsente di eliminare subito il dolore del trauma e di riavere in tempi brevi la possibilità di riprendere le attività quotidiane Firenze 28/01/2022, Che sia per causa dell'osteoporosi o come conseguenza di una caduta, la frattura dell'epifisi prossimale dell'omero è molto frequente tra le persone più anziane; addirittura tra chi ha più di 65 anni è al terzo posto come frequenza (dopo le fratture dell'anca e le fratture del polso). Le fratture della spessere molto dolorose erendere difficile anche spostare semplicemente il braccio. Nei casi più gravi è necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico e, soprattutto nei pazienti, ...

