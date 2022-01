Dino Buzzati si sarebbe divertito moltissimo con gli smartphone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Quest’anno un solo giorno di distanza separa il 50esimo anniversario della morte di(Belluno, 16 ottobre 1906 – Milano, 28 gennaio 1972) dal centenario della morte di Giovanni Verga (2 settembre 1840 – 27 gennaio 1922), un autore che, nell’Autoritratto affidato al dialogo con Yves Panafieu nel 1971,ricorda per dire che cosa di lui, “in fondo”, non gli piace. Quello dicon la letteratura e con la scrittura letteraria è in effetti un rapporto un po’ disordinato, fin da quando, da ragazzo, nelle estati trascorse nella villa di famiglia a San Pellegrino, si avvicina a romanzieri come Tolstoj, Balzac, Manzoni, e allo stesso tempo subisce il fascino delle fiabe e leggende nordiche che sente raccontare dalla tata, di famiglia tedesca, e che rivive nella fantasia ambientate nell’amato paesaggio ...

Cinquant'anni fa si spegneva Dino Buzzati, grande autore di libri, racconti, drammi e fumetti a cui dobbiamo le origini del genere fantastico in Italia. Lo ricordiamo con l'aiuto di Alessandra Grandel ...Il 28 gennaio 1972, in un gelido pomeriggio dell'inverno milanese, si spegneva una delle voci più originali del Novecento italiano. Riscoprire Dino Buzzati, nel trentennale della sua morte, significa ...