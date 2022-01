Dai Puffi a Lucky Luke, il passaporto belga diventa ‘a fumetti’ (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il passaporto belga cambia veste grafica e rende omaggio al mondo del fumetto. L’idea – ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di “rappresentare il nostro paese, la sua arte e la sua cultura”, con un “tocco di talento, competenza, umiltà, umorismo”. Diverse doppie pagine del documento sono dedicate agli eroi del fumetto locale, da Tintin ai Puffi, da Blake & Mortimer, a Boule e Bill, Lucky Luke, Spirou e Fantasio, Largo Winch. Le immagini contengono elementi di sicurezza aggiuntivi, che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti-frode a 48, dai 24 precedenti. Il documento conterrà inoltre un codice a barre per i dati personali del titolare. Il prezzo resta invariato, 65 Euro e 35 per i minori, il passaporto sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilcambia veste grafica e rende omaggio al mondo del fumetto. L’idea – ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di “rappresentare il nostro paese, la sua arte e la sua cultura”, con un “tocco di talento, competenza, umiltà, umorismo”. Diverse doppie pagine del documento sono dedicate agli eroi del fumetto locale, da Tintin ai, da Blake & Mortimer, a Boule e Bill,, Spirou e Fantasio, Largo Winch. Le immagini contengono elementi di sicurezza aggiuntivi, che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti-frode a 48, dai 24 precedenti. Il documento conterrà inoltre un codice a barre per i dati personali del titolare. Il prezzo resta invariato, 65 Euro e 35 per i minori, ilsarà ...

