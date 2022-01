Covid, Iss: casi ancora in crescita tra i sanitari: in 30 giorni 54.005 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non si arresta la crescita di casi di Covid tra medici, infermieri e altri lavoratori della sanità. Negli ultimi 30 giorni sono stati 54.005 a fronte di 3.982.099 casi complessivi di infezione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non si arresta ladiditra medici, infermieri e altri lavoratori della sanità. Negli ultimi 30sono stati 54.005 a fronte di 3.982.099complessivi di infezione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: l'età media dei morti è 80 anni, più alta per i vaccinati - Adnkronos : Iss: '#VarianteOmicron al 95,8% il 17 gennaio, #Delta al 4,2%'. - repubblica : Covid, I dati dell'Iss: rischio morte 33 volte piu' alto per i No Vax. E in terapia intensiva il rapporto e' quaran… - paolovarsi1 : Covid, rapporto Iss: in calo Rt, incidenza e ricoveri. Quattro regioni restano ad 'alto rischio' - marco_marcangio : RT @BarbaraRaval: Dal rapporto ISS sulle morti con Covid si deduce che chi non ha patologie ha solo rischi dal 'vaccino'mentre chi ha patol… -