Covid a Sanremo | positivo il maestro Beppe Vessicchio

Advertising

ricpuglisi : Quirinale + Sanremo scacciano il Covid dai mass media: la psiche degli italiani ringrazia. - Corriere : Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sto bene, spero di esserci al Festival» - fanpage : Ultim'ora Festival di Sanremo a rischio, Beppe Vessicchio ha comunicato di essere positivo al Covid - tizianasullalun : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, Beppe Vessicchio: “Ho il Covid, ho dovuto mandare un sostituto all’Ariston a fare le prove” - caro2_carol : RT @amaricord: Beppe Vessicchio positivo al covid questo Sanremo inizia malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sanremo

... per poter essere con noi sul palco di". Le Vibrazioni sperano di poter contare sulla direzione di Vessicchio, che ha saltato le prove per una positività da. "Sta bene, ci sentiamo in ...Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per il Festival". Beppe Vessicchio ha rivelato in un'intervista all'Adnkronos di essere "positivo alda diversi ...Brutte notizie per Beppe Vessicchio, amatissimo direttore d’orchestra, che potrebbe saltare Sanremo 2022 in quanto positivo al Covid.«Il maestro Beppe Vessicchio è positivo da giorni, per cui speriamo si negativizzi entro martedì o mercoledì, per poter essere con noi sul palco di Sanremo». Le Vibrazioni sperano di poter contare sul ...