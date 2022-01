Covid, a breve niente più zone a colori: rimarrà solo la zona rossa (Di venerdì 28 gennaio 2022) niente più zona bianca, gialla e arancione. rimarrà solo il rosso come colore identificativo in caso di necessità. L’Italia perderà le varie tonalità in cui è stata suddivisa negli ultimi mesi. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il governo dovrebbe infatti accogliere la richiesta delle Regioni di allentare le restrizioni in virtù della minore pericolosità della variante Omicron. “C’è il tema di superare il sistema a colori, richiesta che arriva dalle regioni – ha detto Costa al Tg1 – Credo che andremo verso questa direzione. Mantenere la zona rossa come zona di controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella zona, significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022)piùbianca, gialla e arancione.il rosso come colore identificativo in caso di necessità. L’Italia perderà le varie tonalità in cui è stata suddivisa negli ultimi mesi. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il governo dovrebbe infatti accogliere la richiesta delle Regioni di allentare le restrizioni in virtù della minore pericolosità della variante Omicron. “C’è il tema di superare il sistema a, richiesta che arriva dalle regioni – ha detto Costa al Tg1 – Credo che andremo verso questa direzione. Mantenere lacomedi controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella, significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono ...

