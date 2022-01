Chiariello | “Vlahovic alla Juve | grande operazione Tifosi frustrati”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Umbertoparla di Dusanntus, giocatore costato circa 75 milioni di euro al club bianconero. Un colpo importante, nonostante lasia piena di debiti, così come l’Inter che ha preso Gosens per 30 milioni di euro. Diha parlato ancheche su facebook dice: “Lo dico chiaro e forte a scanso di equivoci: l’, al di fuori delle solite demagogie sullantus indebitata e vergogne assortite, è unadi mercato per entrambe le società, al netto della frustrazione costante del tifo viola che si vede sottrarre sempre i migliori talenti dai bianconeri. La ...

Umbertoha poi aggiunto : 'A Ghoulam e Malcuit nemmeno verranno fatte delle offerte di ... Lo spagnolo farà come: cercherà di andare in scadenza. Sarà difficile accontentarli sul ...Tuanzebe è stato bruciato dain occasione del primo gol della Fiorentina.sull'episodio dice: ' Tuanzebe ha fatto degli errori che un difensore non deve fare. In occasione del ...Umberto Chiariello parla di Dusan Vlahovic alla Juventus, giocatore costato circa 75 milioni di euro al club bianconero. Un colpo importante, nonostante la Juve sia piena di debiti, così come l’Inter ...Attraverso il suo profilo Facebook, il giornalista Umberto Chiariello ha affrontato il tema legato a Vlahovic: "Lo dico chiaro e forte a scanso di equivoci: l’operazione Vlahovic, al di fuori delle so ...