Challenge Maiorca | il giorno di Wellens E Valverde è secondo a 41 anni

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Timha vinto il Trofeo Tramuntana, terza prova della: traguardo a Lloseta dopo 159 km. Per il 30enne belga della Lotto - Soudal, vincitore di tappa in passato sia al Giro sia ...

Tim Wellens ha vinto il Trofeo Tramuntana, terza prova della: traguardo a Lloseta dopo 159 km. Per il 30enne belga della Lotto - Soudal, vincitore di tappa in passato sia al Giro sia alla Vuelta, è il 33° successo della carriera, il 4° nel ...a firmare allo sprint il trofeo Alcudia, seconda prova del, è l'eritreo Biniam Ghirmay davanti al sudafricano Gibbons e Nizzolo.Il belga della Lotto Soudal Tim Wellens ha vinto in volata il Trofeo Serra de Tramuntana, corsa ciclistica di un giorno con inizio e fine presso il comune di Lloseta facente parte della rassegna spagn ...Non sono mancati spettacolo e brividi nella terza giornata di corsa della Challenge Maiorca. La gara spagnola, che si svolge in cinque prove disegnate sulla più grande delle isole Baleari, ha proposto ...