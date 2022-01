Calciomercato: Porto. Liverpool a un passo dal colombiano Luis Diaz (Di venerdì 28 gennaio 2022) I due club avrebbero trovato l'accordo sulla base di 45 milioni più 15 legati ai bonus LONDRA (INGHILTERRA) - Liverpool a un passo dal colombiano del Porto Luis Diaz. Secondo la stampa inglese il club ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) I due club avrebbero trovato l'accordo sulla base di 45 milioni più 15 legati ai bonus LONDRA (INGHILTERRA) -a undaldel. Secondo la stampa inglese il club ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Porto Calciomercato: Porto. Liverpool a un passo dal colombiano Luis Diaz Il 25enne esterno offensivo era un obiettivo del Tottenham che aveva offerto 38 milioni di sterline (circa 45.5 milioni di euro) per il cartellino del giocatore, ricevendo il no del Porto (eurorivale ...

Porto, rifiutata un'offerta del Tottenham per un centrocampista Commenta per primo Il Porto ha rifiutato un'offerta del Tottenham per Luis Diaz . Il giocatore ha poi scelto e si trasferirà al Liverpool . A riferirlo è Evening Standard .

Porto, è asta per Luis Diaz Calciomercato.com Mercato Juve, Morata ancora in stallo: cosa può succedere nelle ultime ore Allegri vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione, garantendosi un parco attaccanti di assoluto livello, col serbo, lo spagnolo e Dybala. Da titolare a possibile partente. a compagno di squadra di Vla ...

Danilo Pereira alla Roma?/ Calciomercato, il PSG offre il mediano ai giallorossi Calciomercato news: Danilo Pereira alla Roma potrebbe essere l'ultimo innesto per l'organico di mister José Mourinho per questa finestra invernale.

