Battono alla porta in onda su Rai 5 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Battono alla porta è l'opera che ci terrà compagnia nel venerdì di Rai 5.si tratta di un'opera realizzata appositamente per la tv da Riccardo Malipiero e Dino Buzzati (l'opera è stata commissionata dalla RAI e rappresentata al Premio Italia). La trama La storia avviene tutta in un nobile palazzo appartenente ad una famiglia aristocratica. Quest'ultima si ritrova insieme ad alcuni invitati, mentre all'esterno imperversa un tremendo temporale. Nel parlare e dialogare tra loro, eccezion fatta per alcuni dei presenti, nessuno si accorge del fatto. Mentre i nobili sono intenti a far festa, i contadini vengono trafelati ad avvisare della violenza inaudita della natura. La servitù se la dà a gambe levata, ma quella noncuranza di chi non concepisce, come la signora Goru, che possa accadere qualcosa contro la sua volontà, fa ...

