Ardea, raccolta differenziata dei rifiuti: al via la consegna di mastelli e buste (Di venerdì 28 gennaio 2022) Com’è noto, un’ efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è importante non solo perchè aumenta il decoro urbano ma anche — e forse soprattutto — perchè aiuta a tutelare l’ambiente. Nel corso degli ultimi anni, il servizio di raccolta si è esteso a numerossime città e comuni, rafforzando il senso civico dei cittadini. Leggi anche: Ardea, la raccolta differenziata si fa con un’App: arriva Junker, il tutor intelligente Ardea, parte la consegna di mastelli e buste. Savarese: ‘Momento di fondamentale importanza’ Ad Ardea, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti conoscerà un nuovo step. Infatti, da lunedì 31 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Com’è noto, un’ efficiente servizio dideiè importante non solo perchè aumenta il decoro urbano ma anche — e forse soprattutto — perchè aiuta a tutelare l’ambiente. Nel corso degli ultimi anni, il servizio disi è esteso a numerossime città e comuni, rafforzando il senso civico dei cittadini. Leggi anche:, lasi fa con un’App: arriva Junker, il tutor intelligente, parte ladi. Savarese: ‘Momento di fondamentale importanza’ Ad, il servizio dideiconoscerà un nuovo step. Infatti, da lunedì 31 ...

