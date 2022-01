Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna in tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente classica puntata del pomeriggio di Amici domenica 30 gennaio. I fan dovranno farne a meno. Il motivo? Il pomeridiano, stando a quanto rivela Giuseppe Candela via Dagospia, salterà perché alcuni ballerini professionisti del talent show sono risultati positivi al Covid (oltre ad Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, già in quarantena da giorni). Ma cosa vedremo in televisione al posto di Amici, trasmissione seguitissima e amata da sempre? View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 salta il pomeridiano: ecco cosa va in onda e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente classica puntata del pomeriggio di30. I fan dovranno farne a meno. Il motivo? Il pomeridiano, stando a quanto rivela Giuseppe Candela via Dagospia, salteràalcuni ballerini professionisti del talent show sono risultati positivi al Covid (oltre ad Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, già in quarantena da giorni). Ma cosa vedremo in televisione al posto di, trasmissione seguitissima e amata da sempre? View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale)21,30salta il pomeridiano:cosa va ine ...

