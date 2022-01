Altro intoppo per il risarcimento ad Arianna, ‘bimba di legno’ salernitana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora un intoppo nella vicenda di Arianna Manzo, la 15enne del Salernitano vittima di un caso di malasanità quando aveva appena tre mesi: l’Azienda Sanitaria di Salerno, attraverso il suo legale, ha fatto sapere alla famiglia che aderirà alla proposta di transazione solo a condizione che le vengano rimborsate le spese legali e dei consulenti di cui si è avvalsa nel corso del grado di appello del giudizio civile. Una proposta subito definita “irricevibile” da Eugenio Manzo e Matilde Memoli, genitori della ragazzina sorda, ipovedente e tetraplegica tristemente nota ormai come “la bimba di legno”. Alla fine dello scorso dicembre, anche grazie all’intervento del presidente della Regione Campania, ricorda il legale della famiglia Manzo, l’avvocato Mario Cicchetti: “avevamo raggiunto l’accordo anche sul quantum dovuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora unnella vicenda diManzo, la 15enne del Salernitano vittima di un caso di malasanità quando aveva appena tre mesi: l’Azienda Sanitaria di Salerno, attraverso il suo legale, ha fatto sapere alla famiglia che aderirà alla proposta di transazione solo a condizione che le vengano rimborsate le spese legali e dei consulenti di cui si è avvalsa nel corso del grado di appello del giudizio civile. Una proposta subito definita “irricevibile” da Eugenio Manzo e Matilde Memoli, genitori della ragazzina sorda, ipovedente e tetraplegica tristemente nota ormai come “la bimba di legno”. Alla fine dello scorso dicembre, anche grazie all’intervento del presidente della Regione Campania, ricorda il legale della famiglia Manzo, l’avvocato Mario Cicchetti: “avevamo raggiunto l’accordo anche sul quantum dovuto ...

