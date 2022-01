AdR | nel 2021 traffico aereo ancora in calo | -70% rispetto ai dati pre-pandemia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino – Il sistema aeroportuale della Capitale ha chiuso ilcon circa 14 milioni di passeggeri, in crescita del 22%al 2020 main flessione del 72%al 2019, prima dell’inizio della. In sintesi, ilè stato un anno con luci e ombre che ha segnato l’inizio della ripresa, tuttavia rallentata nella fine dell’anno per l’impatto della variante Omicron. Nello stesso anno, nonostante il contesto, Aeroporti di Roma ha comunque proseguito nel proprio piano di sviluppo e transizione con un volume di investimenti per oltre 160 € mln (oltre 300 € nel biennio 2020-21) e nel percorso di eccellenza nella qualità del servizio, confermando Fiumicino anche nel quarto trimestre del– secondo le rilevazioni effettuate da Airport Council ...

Advertising

marketingpmi : RT @AeroportidiRoma: Diffusi i dati di traffico del sistema aeroportuale romano relativi al 2021 che ha chiuso con 14 milioni di passeggeri… - AeroportidiRoma : Diffusi i dati di traffico del sistema aeroportuale romano relativi al 2021 che ha chiuso con 14 milioni di passegg… - infoiteconomia : Trasporto aereo: Adr, nel 2021 ancora -72% rispetto a pre pandemia - OrtelliSrl : ??Cerchi un #spedizioniere rapido e puntuale specializzato nel #trasporto di merce ADR a cui affidare le tue… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: 'Chi l'ha visto?' torna in diretta su #Rai3 mercoledì #26gennaio alle 21:20. La redazione è operativa anche nel weeken… -

Ultime Notizie dalla rete : AdR nel

Al Leonardo da Vinci2021 sono transitati 11,7 milioni di passeggeri , con un incremento del 19% rispetto all' anno precedente e in calo del 73% sul 2019. L'andamento del traffico ha mostrato un ...Al Leonardo da Vinci2021 sono transitati 11,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 19% rispetto all' anno precedente e in calo del 73% sul 2019. L'andamento del traffico ha mostrato un ...Il sistema aeroportuale della Capitale ha chiuso il 2021 con circa 14 milioni di passeggeri, in crescita del 22% rispetto al 2020 ma ancora in flessione del 72% rispetto al 2019, prima dell’inizio del ...Scopriamo cosa sono gli ETF sulle criptovalute, come investire, su quali piattaforme e quali sono i migliori del momento.