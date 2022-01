Ucraina: Erdogan, Turchia mantiene il suo impegno nella Nato (Di giovedì 27 gennaio 2022) ISTANBUL, 27 GEN - "La Turchia continuerà a onorare i suoi doveri come alleato Nato". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un'intervista televisiva, trasmessa dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) ISTANBUL, 27 GEN - "Lacontinuerà a onorare i suoi doveri come alleato". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyipdurante un'intervista televisiva, trasmessa dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Erdogan Ucraina: Erdogan, Turchia mantiene il suo impegno nella Nato ... continueremo in questo modo le nostre trattative" ha aggiunto Erdogan rispondendo a una domanda sul ruolo di Ankara nella crisi in corso tra Russia e Ucraina. "Il nostro desiderio è trovare una ...

Crisi Russia - Ucraina, la Turchia si offre come mediatrice fra le parti Vladimir Putin dovrebbe recarsi presto sul Bosforo per incontrare Erdogan, un atto che potrebbe rivoluzionare la scena. Mentre resta alto il rischio di un'invasione delle truppe di Mosca, stando alle ultime dichiarazioni ...

Ucraina, Putin si recherà in Turchia su invito di Erdogan

