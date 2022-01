Smartworking | 7 mln italiani da inizio pandemia lavorano da casa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono ormai 7 milioni gliche dall’dellada. Il 61% lo fa almeno per tre giorni alla settimana. Secondo uno studio Inaap, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, su un campione di oltre 45.000 interviste, nel periodo marzo – luglio del 2021, in molti ne hanno scoperto i vantaggi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo attestano i dati dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche Sono ormai 7 milioni gli italiani che dall'inizio della pandemia lavorano da casa. Il 61% lo fa almeno per tre ...... provata dall'attuazione del decreto Brunetta, incapace di valorizzare loper tutti i ... "Nella legge di Bilancio, ha precisato il Ministro, sono stanziati 240e altri 18 mld nel PNRR, ...(Adnkronos) - Sono ormai 7 milioni gli italiani che dall'inizio della pandemia lavorano da casa. Il 61% lo fa almeno per tre giorni alla settimana. Secondo uno studio Inaap, Istituto nazionale per l'a ...Roma, 26 gen – Prima della pandemia 2.458.210 occupati (pari all’11%) lavoravano da remoto. Nel 2021 i lavoratori agili sono saliti a 7.262.999 (e la quota sul totale degli occupati è balzata al 32,5% ...