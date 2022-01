Seth Rollins polemico su Reigns: “Preferirei che a scrivere i miei promo fosse Cena, non Heyman” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il background nelle federazioni indipendenti, in special modo la ROH, ha aiutato tantissimo l’ascesa in WWE di Seth Rollins dove è oramai un uomo di punta da diverso tempo. Da heel ha sempre meravigliato tutti i suoi sostenitori ed è uno dei pochi al quale non piacciono i promo scritti e “imparati”, diversamente da quel che accade con Roman Reigns. E proprio al suo avversario della Royal Rumble ha voluto lanciare un’ennesima frecciatina, proprio in merito ai promo. Una scelta semplice… “Fossi in lui mi farei scrivere i promo da John Cena anzichè da Heyman. Uno è bravo a tirare la carretta e a fare soldi, l’altro solamente a rubarli”. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il background nelle federazioni indipendenti, in special modo la ROH, ha aiutato tantissimo l’ascesa in WWE didove è oramai un uomo di punta da diverso tempo. Da heel ha sempre meravigliato tutti i suoi sostenitori ed è uno dei pochi al quale non piacciono iscritti e “imparati”, diversamente da quel che accade con Roman. E proprio al suo avversario della Royal Rumble ha voluto lanciare un’ennesima frecciatina, proprio in merito ai. Una scelta semplice… “Fossi in lui mi fareida Johnanzichè da. Uno è bravo a tirare la carretta e a fare soldi, l’altro solamente a rubarli”.

