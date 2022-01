Sant’Antimo, il Covid alimenta la dispersione scolastica: denunciati 12 genitori (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua il monitoraggio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli volto al contrasto della dispersione scolastica. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania – in sinergia con la Procura per i minori di Napoli e con i dirigenti scolastici – stanno verificando le posizioni degli studenti presso i relativi istituti scolastici. A L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua il monitoraggio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli volto al contrasto della. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania – in sinergia con la Procura per i minori di Napoli e con i dirigenti scolastici – stanno verificando le posizioni degli studenti presso i relativi istituti scolastici. A L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Sant’Antimo il Covid alimenta la dispersione scolastica: denunciati 12 genitori - #Sant’Antimo #Covid #alimenta - ottopagine : Casi covid per la PSA, rinviata Sant'Antimo-Monopoli #SantAntimo - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Geko Sant’Antimo, 11 positività al Covid 19 nel Gruppo Squadra - basketinside360 : Serie B - Sant'Antimo, 11 positività al Covid 19 nel Gruppo Squadra, 2 atleti in regime di auto-sorveglianza -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Partenope Sant'Antimo, 11 positività al Covid-19 nel Gruppo Squadra, due atleti in regime di auto-sorveglianza… -