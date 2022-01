Rapper arrestati: gip, Baby Gang deve rimanere in carcere (Di giovedì 27 gennaio 2022) deve restare in carcere il Rapper Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, arrestato il 20 gennaio in un'inchiesta della Procura milanese su una serie di rapine, che ha portato ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)restare inil, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, arrestato il 20 gennaio in un'inchiesta della Procura milanese su una serie di rapine, che ha portato ai ...

