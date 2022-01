Quirinale, Mattarella il più votato: ecco che parte l’ironia social (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sebbene Sergio Mattarella abbia ribadito in più di un’occasione di non voler intraprendere un secondo mandato, i grandi elettori sembrano continuare a voler fare “orecchie da mercante”. Per carità, non sarebbe una novità, ma sta di fatto che rischiamo di andare incontro ad un pericoloso stallo. Le prime quattro giornate di votazione, infatti, non hanno portato all’elezione per il Quirinale del nuovo Capo di Stato. E ora non resta che sperare in quella prevista per domani. La cosa più preoccupante, però, a tratti quasi imbarazzante dal momento che denota l’incertezza totale in cui brancola la nostra attuale classe politica, è che, anche oggi, il più votato è stato proprio il Presidente uscente. Il che ha scatenato inevitabilmente l’ironia di molti utenti suoi social. Ma d’altronde, cos’altro aspettarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sebbene Sergioabbia ribadito in più di un’occasione di non voler intraprendere un secondo mandato, i grandi elettori sembrano continuare a voler fare “orecchie da mercante”. Per carità, non sarebbe una novità, ma sta di fatto che rischiamo di andare incontro ad un pericoloso stallo. Le prime quattro giornate di votazione, infatti, non hanno portato all’elezione per ildel nuovo Capo di Stato. E ora non resta che sperare in quella prevista per domani. La cosa più preoccupante, però, a tratti quasi imbarazzante dal momento che denota l’incertezza totale in cui brancola la nostra attuale classe politica, è che, anche oggi, il piùè stato proprio il Presidente uscente. Il che ha scatenato inevitabilmentedi molti utenti suoi. Ma d’altronde, cos’altro aspettarsi ...

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - lorepregliasco : Voci da Montecitorio di una crescita dei voti per Mattarella e Casini. Ieri Mattarella ne aveva presi 39 e Casini 3. Vediamo. #Quirinale - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Tanti nomi bruciati, si torna al via: Draghi o Mattarella bis #PresidenzaDellaRepubblica #quirinale #corsaalquirinale… - lindawhippet : RT @boranotadoctor: +++ULTIMA ORA+++ Mattarella finge un rapimento alieno per non essere rieletto al Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica… -