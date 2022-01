Pansessuale | cosa significa e che differenza c’è con bisessuale

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Una persona che si dichiaraprova attrazione verso tutti, indipendentemente dal loro genere sessuale. In sintesi, ci si toglie dal tipico vincolo binario di genere uomo-donna, aprendo lo scenario a una visione totale. Spesso queste persone subiscono il giudizio esterno che li vede criticamente come individui incapaci di compiere una scelta di genere. Chi si ritrova nella definizione pansex ammette e accoglie tutte le sfaccettature del genere non binario. Questoche, se sono, posso sentire attrazione tanto per le persone cisgender (ovvero per le persone la cui identità di genere corrisponde al genere e al sesso biologico) quanto per quelle transgender, agender (chi o che non si identifica nelle caratteristiche abitualmente attribuite a un genere sessuale) ...