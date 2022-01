Oggi vertice del Centrosinistra: faranno finalmente un nome? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Centrosinistra è rimasto fermo. A differenza della coalizione avversaria, Pd, M5s e Leu non hanno fatto alcuna proposta di bandiera, ma continuano a tessere la tela di un nome condiviso con il ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilè rimasto fermo. A differenza della coalizione avversaria, Pd, M5s e Leu non hanno fatto alcuna proposta di bandiera, ma continuano a tessere la tela di uncondiviso con il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Oggi la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblic… - fattoquotidiano : LA TRATTATIVA Oggi ancora scheda bianca: il vertice nella notte con i capi di Lega e M5S. Resiste il nome del prem… - forumJuventus : TS: 'Oggi il vertice tra la Juve e gli agenti di Vlahovic per chiudere. Visite mediche non necessarie e spunta l'id… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: TS: 'Oggi il vertice tra la Juve e gli agenti di Vlahovic per chiudere. Visite mediche non necessarie e spunta l'idea de… - LaRagione_eu : #Quirinale, oggi la quarta votazione. Il #centrodestra si astiene. #M5S, #Pd, #Iv e #Leu votano #schedabianca. In p… -