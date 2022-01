Napoli, sequestrati 10 cuccioli di cane: erano in precarie condizioni igieniche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia Municipale ha sequestrato e affidato a una struttura specializzata 10 cuccioli di cane. Denuncia per il titolare e un collaboratore di un negozio di animali. Agenti della Polizia Municipale unitamente alle Guardie Zoofile a seguito di una segnalazione pervenuta all’ENPA, interveniva presso un grande negozio di animali nel centro della Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cronaca di: la Polizia Municipale ha sequestrato e affidato a una struttura specializzata 10di. Denuncia per il titolare e un collaboratore di un negozio di animali. Agenti della Polizia Municipale unitamente alle Guardie Zoofile a seguito di una segnalazione pervenuta all’ENPA, interveniva presso un grande negozio di animali nel centro della

