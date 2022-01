Napoli | De Laurentiis conquistato da Spalletti | è vicino il rinnovo fino al 2024

(Di giovedì 27 gennaio 2022) E' bastata poco più di metà stagione per convincere definitivamente Aurelio De: Lucianoè l'allenatore perfetto per ile lo è a prescindere dalla qualificazione alla ...

E' bastata poco più di metà stagione per convincere definitivamente Aurelio De: Luciano Spalletti è l'allenatore perfetto per ile lo è a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League . Vicino il rinnovo fino al 2024 Considerando l'...È la battuta con cui il presidente del, Aurelio De, all'uscita dall'assemblea di Lega commenta la questione della capienza negli stadi."Quando il governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori forse il calcio verrà considerato in maniera diversa" Aurelio De ...Napoli, 27 gennaio 2022 - E' bastata poco più di metà stagione per convincere definitivamente Aurelio De Laurentiis: Luciano Spalletti è l'allenatore perfetto per il Napoli e lo è a prescindere dalla ...