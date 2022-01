Milan, Pellegatti: “Kulusevski illusione durata poche ore. Non arriverà” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del possibile trasferimento di Dejan Kulusevski al Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Carlo, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del possibile trasferimento di Dejanal

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , #Pellegatti: “ #Kulusevski illusione durata poche ore. Non arriverà” #ACMilan #Milan #SempreMilan - clarence_von : RT @MilanNewsit: Pellegatti: “Kulusevski non verrà al Milan. Illusione durata poche ore” - Milannews24_com : #Pellegatti commenta l'ipotesi #Kulusevski - #Milan - gilnar76 : Pellegatti assicura: «Kulusevski non verrà al #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - AndreaLazzer : RT @MilanNewsit: Pellegatti: “Kulusevski non verrà al Milan. Illusione durata poche ore” -