Milan, nel mirino un calciatore in uscita dalla Juventus: i tifosi si dividono sui social (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non solo il difensore, nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe anche un centrocampista: l'infortunio di Kessiè in Coppa d'Africa, costringe di fatto Maldini e Massara a guardarsi intorno in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non solo il difensore, neldella dirigenza rossonera ci sarebbe anche un centrocampista: l'infortunio di Kessiè in Coppa d'Africa, costringe di fatto Maldini e Massara a guardarsi intorno in...

Advertising

AntoVitiello : Non sono previsti esami strumentali oggi per #Ibrahimovic. Il giocatore verrà valutato alla ripresa e nel corso dei… - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 24.01.2015 ?? A.C. Milan ?? Nel giorno del ritorno della Maglia Bandiera, Parolo e Klose firmano il su… - CB_Ignoranza : “Entra il figlio di Cesare ora”. Sarebbe diventato il più grande capitano della storia del #Milan e uno dei più gra… - Livia_DiGioia : RT @TomoriEnjoyer: Kulusevski nel 2012 aveva come immagine profilo di Facebook Bart Simpson con la maglia del Milan - MattBest__ : RT @paolobertolucci: @MCriscitiello Solo per informarla caro Direttore che io mi sono addormentato nel vedere Milan -Juventus e pensare che… -