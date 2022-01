Mancini jr protesta contro la censura di Fico: «Ho ricevuto quattro voti. Perché non li ha resi noti?» (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è da augurarsi che la partita del Quirinale si concluda il prima possibile. Non soltanto per il bene del Paese ma anche per la salute del presidente Roberto Fico. Che, a giudicare dai racconti ‘anonimi” di chi lo segue passo passo, sarebbe molto stressato dalla fatica dello spoglio e dei quotidiani riflettori puntati addosso. A giudicare da sviste e omissioni collezionate, la terza carica dello Stato potrebbe non reggere psicologicamente al prolungarsi della maratona parlamentare. L’ultimo a protestare ufficialmente contro Fico, presidente naif, non troppo attento al protocollo ufficiale, è Pietro Mancini, figlio del leader socialista Giacomo. Che ieri ha conquistato ben quattro voti come successore di Mattarella, ma è stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è da augurarsi che la partita del Quirinale si concluda il prima possibile. Non soltanto per il bene del Paese ma anche per la salute del pdente Roberto. Che, a giudicare dai racconti ‘anonimi” di chi lo segue passo passo, sarebbe molto stressato dalla fatica dello spoglio e dei quotidiani riflettori puntati addosso. A giudicare da sviste e omissioni collezionate, la terza carica dello Stato potrebbe non reggere psicologicamente al prolungarsi della maratona parlamentare. L’ultimo are ufficialmente, pdente naif, non troppo attento al protocollo ufficiale, è Pietro, figlio del leader socialista Giacomo. Che ieri ha conquistato bencome successore di Mattarella, ma è stato ...

Advertising

SecolodItalia1 : Mancini jr protesta contro la censura di Fico: «Ho ricevuto quattro voti. Perché non li ha resi noti?»… - eliza_mancini : RT @BarillariDav: SEGUI LA DIRETTA ! ADESSO!! OLTRE 100.000 persone - Grande protesta contro passaporti vaccinali e restrizioni Covid a Bru… - paolo_r_2012 : Discarica a Magliano Romano, contro l'arrivo dei rifiuti di Roma il sindaco non molla: 'Intollerabile' - romatoday : Discarica a Magliano Romano, contro l'arrivo dei rifiuti di Roma il sindaco non molla: 'Intollerabile' -