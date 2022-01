L’arte di combinare pensiero critico e pratiche radicali

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tamu edizioni non perde un colpo e si conferma tra i più interessanti progetti editoriali. Iain Chambers, bell hooks, Marielle Franco, Saidiya Hartman: nomi che siglano pagine dirimenti per il dibattito, non solamente in Italia. Senza contare Arabpop, rivista di arti e letterature arabe, e Trame, collettaneo sulle ecologie politiche del presente. Opere che eccedono lo sguardo contrappuntistico proposto da Edward Said, che mostrano altre geografie del presente. Invisibili, periferiche, liminali e capaci di problematizzare le forme di sapere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.