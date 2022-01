(Di giovedì 27 gennaio 2022) La Flc, con una lettera del Segretario Generale Francesco Sinopoli, ha chiesto ladei termini per ledal 28 gennaio al 4, viste le difficoltà delle famiglie di produrre le, a causa dell’emergenza pandemica in atto e dei tempi ristretti per presentare l’istanza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Iscrizioni scuola 2022/23, Flc Cgil chiede proroga domande al 4 febbraio - FondazioneStudi : #formazione #gratuita #Consulentidellavoro ?? aperte le iscrizioni ai corsi ?????????????? della Scuola di Alta Formazion… - aifotoweb : Aperte le iscrizioni al Corso di fotografia digitale intermedio, promosso dal 1° marzo al 10 maggio da AC Factory,… - Apro_Formazione : PREISCRIZIONI per l'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DAL 4 GENNAIO - IlBacodaSeta : Scuola dell’infanzia Cav. Girelli di Palazzolo: Aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico Aperte le iscrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Iscrizioni scuola

Lo denuncia, alla vigilia della scadenza dellescolastiche, il maestro e pedagogista ... E' la fotografia di un dettaglio rilevante della nostra, che ci consegna una lettura attenta ...... ladel Cammino. "Avevamo sperato fino all'ultimo di fare in presenza questa edizione, ma la ... che raddoppia il numero didello scorso anno, fatto con la stessa formula. Speriamo che ...Succede allo storico plesso di Capolago, a Varese, ma non solo: nel 2021 il numero di iscritti in tutta la città è calato di circa l'8% ...Sono 119 i bambini e ragazzi di verona iscritti all’istruzione parentale, ovvero quelli che invece di andare a scuola, la fanno a casa anziché in classe con compagni e insegnanti. Una possibilità prev ...