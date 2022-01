“Il calcio vuole i soldi dei contribuenti per continuare a indebitarsi e fare spese folli” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Giornale, con Franco Ordine, regala un’analisi perfetta sulla ridicola richiesta di aiuti governativi da parte del calcio. Un commento di buon senso, che dovrebbe essere patrimonio di qualsiasi essere umano dai dodici anni in su, e che purtroppo sui giornali italiani non si legge praticamente mai. Ieri c’è stata l’ennesima esternazione da cartoni animati di Marotta. Ordine giustamente ricorda che Far coincidere questa campagna con le cifre mirabolanti del calcio-mercato di gennaio (70 milioni impegnati dalla Juve per Vlahovic, 27 dall’Inter per Gosens) ha già provocato qualche commento sarcastico. Se davvero il premier Draghi dovesse accogliere il grido di dolore del calcio italiano, bisognerebbe comunque applicare al settore, che continua a viaggiare verso gli scogli dei debiti lasciando suonare l’orchestrina di investimenti super ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Giornale, con Franco Ordine, regala un’analisi perfetta sulla ridicola richiesta di aiuti governativi da parte del. Un commento di buon senso, che dovrebbe essere patrimonio di qualsiasi essere umano dai dodici anni in su, e che purtroppo sui giornali italiani non si legge praticamente mai. Ieri c’è stata l’ennesima esternazione da cartoni animati di Marotta. Ordine giustamente ricorda che Far coincidere questa campagna con le cifre mirabolanti del-mercato di gennaio (70 milioni impegnati dalla Juve per Vlahovic, 27 dall’Inter per Gosens) ha già provocato qualche commento sarcastico. Se davvero il premier Draghi dovesse accogliere il grido di dolore delitaliano, bisognerebbe comunque applicare al settore, che continua a viaggiare verso gli scogli dei debiti lasciando suonare l’orchestrina di investimenti super ...

