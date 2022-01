Grande Fratello Vip 6, Delia Duran: "Ho avuto un flirt con Aida Yespica" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano le rivelazioni piccanti di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6: la moglie di Alex Belli ha detto di aver avuto un flirt con Aida Yespica. Delia Duran ha raccontato di aver avuto un flirt con Aida Yespica: la moglie di Alex Belli nelle ultime ore ha parlato di numerosi aspetti della sua vita sessuale rivelando che la prima donna che le ha fatto sentire "le farfalle nello stomaco" è stata una modella messicana. Dopo Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivata la moglie Delia Duran a spiegare alle coinquiline cosa significhi 'amore libero', Delia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano le rivelazioni piccanti dialVip 6: la moglie di Alex Belli ha detto di averunconha raccontato di averuncon: la moglie di Alex Belli nelle ultime ore ha parlato di numerosi aspetti della sua vita sessuale rivelando che la prima donna che le ha fatto sentire "le farfalle nello stomaco" è stata una modella messicana. Dopo Alex Belli nella casa delVip 6 è arrivata la mogliea spiegare alle coinquiline cosa significhi 'amore libero',...

