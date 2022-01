Flavio Briatore non frodò il fisco con il suo yacht | “Si è concluso un vero calvario”

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è stato assolto dalla corte d’appello di Genova nel processo sulla vicenda delloForce Blue perché “il fatto non costituisce reato”. La sentenza è arrivata oggi e l’imprenditore ha espresso sui social la gioia per la fine della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista: “Nel Maggio 2010 la Guardia di Finanza

, dal salotto di casa, si gode l'assoluzione dall'accusa di evasione fiscale sull'Iva per oltre 3 milioni con l'attività di noleggio del suo yacht Force Blue e la revoca della ..."Il fatto non costituisce reato". La formula scelta dai giudici di Genova per spazzare via ogni accusa, 12 anni dopo, infiamma l'animo, già di suo suscettibile, di. "Do - di - ci anni - scandisce al telefono da Montecarlo - dodici anni di merda. Quelli che mi hanno fatto passare questi signori". E anche questa è, a suo modo, una sentenza con ...Una turbolenta avventura nel calcio durata quattro anni tra alti e bassi, rebranding falliti e allenatori esonerati.Le accuse di evasione milionaria per l’uso del Force blue, ceduto all’asta prima della sesta e ultima sentenza ...