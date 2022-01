F1, test Ferrari a Fiorano: Sainz in pista al mattino, poi Leclerc (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda giornata di test privati a Fiorano per la Ferrari. Il primo a scendere in pista è stato Carlos Sainz, alla guida di una SF71H del 2018. Il pilota spagnolo, dalle 9:30, ha completato 59 giri in condizioni meteo poco adatte ad una vettura di F1, con cielo nuvoloso ed una temperatura di 3 gradi. Nel pomeriggio poi è toccato a Charles Leclerc entrare in pista. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda giornata diprivati aper la. Il primo a scendere inè stato Carlos, alla guida di una SF71H del 2018. Il pilota spagnolo, dalle 9:30, ha completato 59 giri in condizioni meteo poco adatte ad una vettura di F1, con cielo nuvoloso ed una temperatura di 3 gradi. Nel pomeriggio poi è toccato a Charlesentrare in. SportFace.

